Кардиолог рассказал о синдроме разбитого сердца у женщин

Чаще всего женщины сталкиваются с таким синдромом, как "разбитое сердце". Это редкое заболевание, которое по симптомам похоже на инфаркт миокарда, оно возникает из-за стресса. Подробнее о синдроме рассказал заведующий центром кардиологии и терапии НКЦ № 3 РГЦХ им. Петровского Константин Иванов в эфире радио "Говорит Москва".

"Это редкое заболевание, слава богу. Это острое состояние, по всем симптомам оно похоже на инфаркт миокарда... Это эхокардиографическая картина ультразвуковая, когда мы видим выпячивание левого желудочка шарообразное. Что принципиально важно, в 90% случаев это встречается у женщин", — рассказал он.

По словам врача, синдром происходит в климактерическом периоде. Обычно это состояние просто проходит. Чаще всего женщины сталкиваются с таким заболеванием из-за развода или потери близкого человека. Таким образом, синдром больного сердца идёт не от коронарных артерий, а непосредственно от головы.