Парикмахер из TikTok рассказал, как на самом деле надо пользоваться бальзамом для волос

Ни для кого не секрет, что на платформе со смешными и короткими видео можно найти и что-то полезное. Одним из таких аккаунтов стал jvn_official, который ведёт парикмахер Джонатан Ван Несс. Мужчина регулярно рассказывает своим подписчикам, как же правильно ухаживать за волосами. И аудитория активно поддерживает стилиста по волосам. Количество следящих за успехами Несса насчитывает 949,1 тысячи человек.

В одном из своих последних видео мужчина рассказал и показал, как же правильно пользоваться бальзамом для волос. Потому что — о ужас! — до сих пор находятся личности, которые этого не знают. Или, что хуже, не считают нужным использовать это чудо-средство. И очень зря! Именно бальзам помогает задерживать воду в волосах, способствует их гладкости, блеску и здоровому виду. Вот только добиться желаемого результата можно в том случае, если использовать правильную технику нанесения продукта на волосы.

Как на самом деле правильно использовать и наносить бальзам для волос. Фото © Freepik

Именно этому парикмахер Джонатан Ван Несс и научил подписчиков, рассказав, что после использования шампуня (два раза) следует нанести немного бальзама и осторожно расчесать влажные локоны гребнем с широкими зубьями. По словам профессионала, данный метод позволит предотвратить образование колтунов и обеспечит более ровное распределение бальзама.