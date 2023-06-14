Надежда Кадышева вышла на сцену после долгого отсутствия и теперь выглядит как старая бабка

Осознать, что певица уже немолода, пришлось зрителям концерта, посвящённого Дню России, который проходил 12 июня на Красной площади. На сцену 64-летняя артистка вышла в объёмном красном платье с вышивкой, нехарактерной для себя причёской со свисающими с лица локонами и аккуратным макияжем. Но даже сравнительно удачный образ никак не смог скрыть тот факт, что от красотки, которую полюбили зрители, мало что осталось.

На сцену 64-летняя артистка вышла в объёмном красном платье с вышивкой, нехарактерной для неё причёской со свисающими с лица локонами и аккуратным макияжем. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Справедливости ради нужно отметить: причиной такой бурной реакции стало то, что певица в последнее время в принципе не появляется на публике. И сейчас Кадышева выглядит очень хорошо, учитывая, в каком виде её видели хотя бы пару лет назад. С тех пор исполнительница песни "Широка река" и десятков других хитов резко изменила образ. Сегодня вместо кудрявых париков — естественные локоны, а платья в народном стиле заменили на более современные образы.

Да и вообще, учитывая, какая тяжёлая судьба сложилась у народной любимицы, сложно её обвинять в том, что она как-то не так выглядит. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Да и вообще, учитывая, какая тяжёлая судьба сложилась у народной любимицы, её сложно обвинять в том, что она как-то не так выглядит. Кадышевой не раз приходилось сталкиваться со смертью. В молодости ей дважды диагностировали рак, однако во время операции никакой опухоли найдено не было. С 49 лет исполнительницу мучают приступы тахикардии. В 40 лет умерла её мать и погибла сестра Любовь, пишет "Комсомольская правда".