Сбежавшего в Дубай рэпера Scally Milano наказали за дискредитацию армии
Рэпера Scally Milano оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев). Фото © t.me / scally_skalli
Ленинский районный суд Петербурга приговорил рэпера Даниила Дмитриева, выступающего под псевдонимом Scally Milano, к штрафу за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ", — говорится в тексте.
22 апреля в Сети появился ролик с концерта Scally Milano в Петербурге. В нём музыкант прямо со сцены нецензурно выражается в адрес российских военных и проводимой спецоперации. К моменту выявления видеозапись набрала 159 тысяч просмотров и свыше тысячи комментариев.
Ранее сообщалось, что 22 апреля в Санкт-Петербурге силовики прервали выступление рэпера Scally Milanо. В туалете концертного зала нашли запрещённые вещества, а позже стало известно о наркотиках на концерте исполнителя и обнаруженных нетрезвых подростках. Было возбуждено уголовное дело, артист покинул Россию и улетел в Дубай. Позже рэпер убрал из текстов песен упоминания о наркотиках и согласился сотрудничать со следствием.