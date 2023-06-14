Сбежавшего в Дубай рэпера Scally Milano наказали за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Петербурга приговорил рэпера Даниила Дмитриева, выступающего под псевдонимом Scally Milano, к штрафу за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ", — говорится в тексте.