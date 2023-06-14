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14 июня, 11:01

Сбежавшего в Дубай рэпера Scally Milano наказали за дискредитацию армии

Рэпера Scally Milano оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

<p>Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев). Фото © t.me / <a href="https://t.me/scally_skalli/293" target="_blank" rel="noopener noreferrer">scally_skalli</a></p>

Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев). Фото © t.me / scally_skalli

Ленинский районный суд Петербурга приговорил рэпера Даниила Дмитриева, выступающего под псевдонимом Scally Milano, к штрафу за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ", — говорится в тексте.

22 апреля в Сети появился ролик с концерта Scally Milano в Петербурге. В нём музыкант прямо со сцены нецензурно выражается в адрес российских военных и проводимой спецоперации. К моменту выявления видеозапись набрала 159 тысяч просмотров и свыше тысячи комментариев.

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Ранее сообщалось, что 22 апреля в Санкт-Петербурге силовики прервали выступление рэпера Scally Milanо. В туалете концертного зала нашли запрещённые вещества, а позже стало известно о наркотиках на концерте исполнителя и обнаруженных нетрезвых подростках. Было возбуждено уголовное дело, артист покинул Россию и улетел в Дубай. Позже рэпер убрал из текстов песен упоминания о наркотиках и согласился сотрудничать со следствием.

Татьяна Миссуми
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