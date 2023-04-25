После концерта оскандалившегося рэпера Scally Milano завели уголовное дело

Напомним, 22 апреля силовики прервали концерт рэпера Scally Milano в Петербурге, Лайф публиковал видео. Причиной могло стать то, что в туалете заведения, где проходило мероприятие, были обнаружены запрещённые вещества. Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина отреагировала на ситуацию, отметив, что организация ранее уже обращалась в правоохранительные органы по поводу пропаганды употребления наркотиков в песнях рэпера. Позже стало известно о запрещённых веществах и пьяной 12-летней девочке на концерте Scally Milano.