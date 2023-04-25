После концерта оскандалившегося рэпера Scally Milano завели уголовное дело
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После петербургского концерта оскандалившегося рэпера Даниила Дмитриева, известного как Scally Milano, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Дело открыто по факту "вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий".
Напомним, 22 апреля силовики прервали концерт рэпера Scally Milano в Петербурге, Лайф публиковал видео. Причиной могло стать то, что в туалете заведения, где проходило мероприятие, были обнаружены запрещённые вещества. Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина отреагировала на ситуацию, отметив, что организация ранее уже обращалась в правоохранительные органы по поводу пропаганды употребления наркотиков в песнях рэпера. Позже стало известно о запрещённых веществах и пьяной 12-летней девочке на концерте Scally Milano.