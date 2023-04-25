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25 апреля, 08:56

После концерта оскандалившегося рэпера Scally Milano завели уголовное дело

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/scally_skalli/292" target="_blank" rel="noopener noreferrer">scally_skalli</a></p>

Обложка © t.me / scally_skalli

После петербургского концерта оскандалившегося рэпера Даниила Дмитриева, известного как Scally Milano, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Дело открыто по факту "вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий".

Генпрокуратуру и Следком призвали проверить рэпера Scally Milano

Генпрокуратуру и Следком призвали проверить рэпера Scally Milano

Напомним, 22 апреля силовики прервали концерт рэпера Scally Milano в Петербурге, Лайф публиковал видео. Причиной могло стать то, что в туалете заведения, где проходило мероприятие, были обнаружены запрещённые вещества. Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина отреагировала на ситуацию, отметив, что организация ранее уже обращалась в правоохранительные органы по поводу пропаганды употребления наркотиков в песнях рэпера. Позже стало известно о запрещённых веществах и пьяной 12-летней девочке на концерте Scally Milano.

В Москве отменили концерт оскандалившегося рэпера Scally Milano

В Москве отменили концерт оскандалившегося рэпера Scally Milano

Иван Косицын
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