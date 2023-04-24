Генпрокуратуру и Следком призвали проверить рэпера Scally Milano

Против рэпера Scally Milano и организаторов его концерта в Санкт-Петербурге нужно возбудить уголовное дело после того, как на выступлении музыканта едва не умерла школьница. К этому в телеграм-канале депутат Госдумы Артём Метелев призвал Генпрокуратуру и Следственный комитет России.

"Артиста и организаторов концерта нужно привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям. Сегодня направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки и возбуждения уголовного дела. Буду держать на контроле", — написал он.

Депутат назвал творчество артиста отвратительным, пронизанным полностью матом, оскорблениями и призывами к употреблению запрещённых веществ. Кроме того, на концерте в Петербурге Scally Milano выступил против проведения спецоперации на Украине, добавил Метелев.