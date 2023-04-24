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Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 12:00
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Генпрокуратуру и Следком призвали проверить рэпера Scally Milano

Депутат Метелев попросил ГП и СКР возбудить дело против рэпера Scally Milano

Против рэпера Scally Milano и организаторов его концерта в Санкт-Петербурге нужно возбудить уголовное дело после того, как на выступлении музыканта едва не умерла школьница. К этому в телеграм-канале депутат Госдумы Артём Метелев призвал Генпрокуратуру и Следственный комитет России.

"Артиста и организаторов концерта нужно привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям. Сегодня направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки и возбуждения уголовного дела. Буду держать на контроле", — написал он.

Депутат назвал творчество артиста отвратительным, пронизанным полностью матом, оскорблениями и призывами к употреблению запрещённых веществ. Кроме того, на концерте в Петербурге Scally Milano выступил против проведения спецоперации на Украине, добавил Метелев.

В петербургском клубе не подтвердили смерть фанатки Scally Milano на концерте
В петербургском клубе не подтвердили смерть фанатки Scally Milano на концерте

Напомним, в субботу силовики прервали концерт рэпера Scally Milano в Петербурге, Лайф публиковал видео. Причиной могло стать то, что в туалете заведения, где проходило мероприятие, были обнаружены запрещённые вещества. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на ситуацию, отметив, что организация ранее уже обращалась в правоохранительные органы по поводу пропаганды употребления наркотиков в песнях рэпера. Накануне стало известно о запрещённых веществах и пьяной 12-летней девочке на концерте Scally Milano.

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VK / SCALLY MILANO

Евгения Колесникова
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