Генпрокуратуру и Следком призвали проверить рэпера Scally Milano
Депутат Метелев попросил ГП и СКР возбудить дело против рэпера Scally Milano
Против рэпера Scally Milano и организаторов его концерта в Санкт-Петербурге нужно возбудить уголовное дело после того, как на выступлении музыканта едва не умерла школьница. К этому в телеграм-канале депутат Госдумы Артём Метелев призвал Генпрокуратуру и Следственный комитет России.
"Артиста и организаторов концерта нужно привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям. Сегодня направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки и возбуждения уголовного дела. Буду держать на контроле", — написал он.
Депутат назвал творчество артиста отвратительным, пронизанным полностью матом, оскорблениями и призывами к употреблению запрещённых веществ. Кроме того, на концерте в Петербурге Scally Milano выступил против проведения спецоперации на Украине, добавил Метелев.
Напомним, в субботу силовики прервали концерт рэпера Scally Milano в Петербурге, Лайф публиковал видео. Причиной могло стать то, что в туалете заведения, где проходило мероприятие, были обнаружены запрещённые вещества. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на ситуацию, отметив, что организация ранее уже обращалась в правоохранительные органы по поводу пропаганды употребления наркотиков в песнях рэпера. Накануне стало известно о запрещённых веществах и пьяной 12-летней девочке на концерте Scally Milano.
VK / SCALLY MILANO