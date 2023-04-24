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24 апреля, 15:26

В Москве отменили концерт оскандалившегося рэпера Scally Milano

<p>Рэпер Данила Дмитриев. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/scally_skalli/186" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SCALLY MILANO</a></p>

Рэпер Данила Дмитриев. Обложка © Telegram / SCALLY MILANO

В Москве отменили концерт оскандалившегося рэпера Данилы Дмитриева, известного как Scally Milano, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, причина отмены мероприятия связана с наркотиками и антивоенными лозунгами рэп-исполнителя во время выступления в Санкт-Петербурге. Концерт должен был пройти в эту пятницу, 28 апреля.

Генпрокуратуру и Следком призвали проверить рэпера Scally Milano

Генпрокуратуру и Следком призвали проверить рэпера Scally Milano

Напомним, в минувшую субботу, 22 апреля, силовики прервали концерт рэпера Scally Milano в Петербурге, Лайф публиковал видео. Причиной могло стать то, что в туалете заведения, где проходило мероприятие, были обнаружены запрещённые вещества. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на ситуацию, отметив, что организация ранее уже обращалась в правоохранительные органы по поводу пропаганды употребления наркотиков в песнях рэпера. Позже стало известно о запрещённых веществах и пьяной 12-летней девочке на концерте Scally Milano.

Наталья Исакова
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