Рэпер Scally Milano убрал из песен упоминания о наркотиках и "вошёл в историю"
Мизулина: Рэпер Scally Milano убрал из треков упоминания о наркотиках
Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) убрал из песен упоминания о наркотиках и других запрещённых веществах. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Речь идёт, в частности, о треках "Большие Бабки", "Дофамин", "Недоволен", "По пятам", "Подкован" и "Я украду твои деньги".
"Исполнитель Scally Milano отредактировал свои произведения и убрал упоминание наркотических веществ в треках. В связи с тем, что исполнителем приняты самостоятельные действия по устранению причин, послуживших основанием для ранее направленного обращения Лиги безопасного интернета в адрес правоохранительных органов, сегодня мы направили повторное обращение в Следственный комитет России", — написала она в телеграм-канале.
Мизулина попросила СК не проводить проверку по факту пропаганды наркотиков или склонения к употреблению этих веществ. При этом если она проводится, то следователей попросили учесть шаги музыканта навстречу требованиям. В обращении к главе ведомства Александру Бастрыкину она отметила, что такие действия исполнителя — первый подобный прецедент в новейшей российской истории. Мизулина подчеркнула, что Scally Milano осознал ответственность перед "неокрепшими умами молодой аудитории".
Напомним, 22 апреля в Санкт-Петербурге силовики прервали концерт рэпера Scally Milano. В туалете концертного зала нашли запрещённые вещества, а позже стало известно о наркотиках на концерте исполнителя и обнаруженных нетрезвых подростках. Было возбуждено уголовное дело, артист покинул Россию и улетел в Дубай. Его сняли на видео за несколько часов до побега.