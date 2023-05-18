Рэпер Scally Milano убрал из песен упоминания о наркотиках и "вошёл в историю"

Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) убрал из песен упоминания о наркотиках и других запрещённых веществах. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Речь идёт, в частности, о треках "Большие Бабки", "Дофамин", "Недоволен", "По пятам", "Подкован" и "Я украду твои деньги".

"Исполнитель Scally Milano отредактировал свои произведения и убрал упоминание наркотических веществ в треках. В связи с тем, что исполнителем приняты самостоятельные действия по устранению причин, послуживших основанием для ранее направленного обращения Лиги безопасного интернета в адрес правоохранительных органов, сегодня мы направили повторное обращение в Следственный комитет России", — написала она в телеграм-канале.