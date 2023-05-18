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18 мая, 18:03

Рэпер Scally Milano убрал из песен упоминания о наркотиках и "вошёл в историю"

Мизулина: Рэпер Scally Milano убрал из треков упоминания о наркотиках

Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) убрал из песен упоминания о наркотиках и других запрещённых веществах. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Речь идёт, в частности, о треках "Большие Бабки", "Дофамин", "Недоволен", "По пятам", "Подкован" и "Я украду твои деньги".

"Исполнитель Scally Milano отредактировал свои произведения и убрал упоминание наркотических веществ в треках. В связи с тем, что исполнителем приняты самостоятельные действия по устранению причин, послуживших основанием для ранее направленного обращения Лиги безопасного интернета в адрес правоохранительных органов, сегодня мы направили повторное обращение в Следственный комитет России", — написала она в телеграм-канале.

Мизулина попросила СК не проводить проверку по факту пропаганды наркотиков или склонения к употреблению этих веществ. При этом если она проводится, то следователей попросили учесть шаги музыканта навстречу требованиям. В обращении к главе ведомства Александру Бастрыкину она отметила, что такие действия исполнителя — первый подобный прецедент в новейшей российской истории. Мизулина подчеркнула, что Scally Milano осознал ответственность перед "неокрепшими умами молодой аудитории".

МВД России пригрозило тюрьмой рэперам, читающим про наркотики

МВД России пригрозило тюрьмой рэперам, читающим про наркотики

Напомним, 22 апреля в Санкт-Петербурге силовики прервали концерт рэпера Scally Milano. В туалете концертного зала нашли запрещённые вещества, а позже стало известно о наркотиках на концерте исполнителя и обнаруженных нетрезвых подростках. Было возбуждено уголовное дело, артист покинул Россию и улетел в Дубай. Его сняли на видео за несколько часов до побега.

Обложка ©

t.me / scally_skalli

Никита Осипов
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