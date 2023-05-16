МВД России пригрозило тюрьмой рэперам, читающим про наркотики
МВД: Читающим про наркотики рэперам с 2024 года может грозить ответственность
В России уже с 2024 года могут начать сажать рэперов, читающих о наркотиках, следует из обсуждаемых в Комитете по охране здоровья Госдумы поправок в КоАП и УК РФ. Об этом заявил статс-секретарь замглавы МВД России Игорь Зубов.
Их суть сводится к ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе и Интернете. Также в случае принятия поправок соответствующие произведения должны будут маркироваться. Причём, отметил Зубов, уголовная ответственность будет наступать только после двух и более нарушений и последующей за ними административной ответственности.
"С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придётся проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать, то будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но после 2024 года", — сказал он и добавил, что "никого тысячами сажать" планов нет.
Напомним, 22 апреля в Санкт-Петербурге силовики прервали концерт рэпера Scally Milano. В туалете концертного зала нашли запрещённые вещества, а позже стало известно о наркотиках на концерте исполнителя и обнаруженных нетрезвых подростках. Возбуждено уголовное дело, артист уже покинул Россию и улетел в Дубай. Его сняли на видео за несколько часов до побега.
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