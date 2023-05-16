МВД России пригрозило тюрьмой рэперам, читающим про наркотики

В России уже с 2024 года могут начать сажать рэперов, читающих о наркотиках, следует из обсуждаемых в Комитете по охране здоровья Госдумы поправок в КоАП и УК РФ. Об этом заявил статс-секретарь замглавы МВД России Игорь Зубов.

Их суть сводится к ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе и Интернете. Также в случае принятия поправок соответствующие произведения должны будут маркироваться. Причём, отметил Зубов, уголовная ответственность будет наступать только после двух и более нарушений и последующей за ними административной ответственности.