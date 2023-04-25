Рэпер Scally Milano покинул РФ после уголовного дела и скандального концерта
Рэпер Данила Дмитриев, известный как Scally Milano, уехал из России после возбуждения уголовного дела и скандального концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, артист улетел в Дубай.
Напомним, 22 апреля силовики прервали концерт Scally Milano в Петербурге. В туалете заведения, где проходило мероприятие, были обнаружены запрещённые вещества, а позже стало известно о запрещённых веществах и пьяной 12-летней девочке на концерте рэпера. Сегодня, 25 апреля, стало известно, что по факту "вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий" на выступлении Scally Milano возбуждено уголовное дело.
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