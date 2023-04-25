КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 10:26

Scally Milano сняли на видео за несколько часов до побега в Дубай

Встревоженного и растерянного рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) сняли на видео за несколько часов до побега в Дубай. По информации SHOT, кумир трудных подростков, которому грозит уголовное дело по факту "вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий", пришёл просить помощи у общественников.

Scally Milano сняли на видео за несколько часов до побега в Дубай © SHOT

Рэпер Scally Milano покинул РФ после уголовного дела и скандального концерта

Рэпер Scally Milano покинул РФ после уголовного дела и скандального концерта

Напомним, 22 апреля силовики прервали концерт Scally Milano в Петербурге. В туалете заведения, где проходило мероприятие, были обнаружены запрещённые вещества, а позже стало известно о запрещённых веществах и пьяной 12-летней девочке на концерте рэпера. 25 апреля стало известно, что по факту "вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий" на выступлении Scally Milano возбуждено уголовное дело. Но сам артист уже покинул в Россию и улетел в Дубай.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц
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