Scally Milano сняли на видео за несколько часов до побега в Дубай
Встревоженного и растерянного рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) сняли на видео за несколько часов до побега в Дубай. По информации SHOT, кумир трудных подростков, которому грозит уголовное дело по факту "вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий", пришёл просить помощи у общественников.
Scally Milano сняли на видео за несколько часов до побега в Дубай © SHOT
Напомним, 22 апреля силовики прервали концерт Scally Milano в Петербурге. В туалете заведения, где проходило мероприятие, были обнаружены запрещённые вещества, а позже стало известно о запрещённых веществах и пьяной 12-летней девочке на концерте рэпера. 25 апреля стало известно, что по факту "вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий" на выступлении Scally Milano возбуждено уголовное дело. Но сам артист уже покинул в Россию и улетел в Дубай.