Scally Milano сняли на видео за несколько часов до побега в Дубай

Встревоженного и растерянного рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) сняли на видео за несколько часов до побега в Дубай. По информации SHOT, кумир трудных подростков, которому грозит уголовное дело по факту "вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий", пришёл просить помощи у общественников.