"Пусть вам будет пусто!": Модельер Васильев устроил скандал в аэропорту из-за подаренного ему масла

Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за бутылки льняного масла. Как пишет Mash Iptash, известному историку моды и телеведущему сделали подарок и тот, не посмотрев внутрь, поспешил на свой рейс. Уже на досмотре работница воздушной гавани обнаружила "запрещёнку" и попросила выбросить её, однако знаменитый пассажир тут же разразился проклятиями.

Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за бутылки льняного масла. Видео © Mash Iptash

"Когда такой знаменитой личности, как мне, дарят местные подарки, вы их у меня отнимаете! Пусть вам будет пусто! С сегодняшнего дня и до дня вашей смерти!", — разразился Васильев.