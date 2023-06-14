"Пусть вам будет пусто!": Модельер Васильев устроил скандал в аэропорту из-за подаренного ему масла
Модельер Васильев проклял работницу аэропорта Казани из-за бутылки масла
Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за бутылки льняного масла. Как пишет Mash Iptash, известному историку моды и телеведущему сделали подарок и тот, не посмотрев внутрь, поспешил на свой рейс. Уже на досмотре работница воздушной гавани обнаружила "запрещёнку" и попросила выбросить её, однако знаменитый пассажир тут же разразился проклятиями.
Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за бутылки льняного масла. Видео © Mash Iptash
"Когда такой знаменитой личности, как мне, дарят местные подарки, вы их у меня отнимаете! Пусть вам будет пусто! С сегодняшнего дня и до дня вашей смерти!", — разразился Васильев.
Как позже рассказал телеведущий, в коробке с надписью "подарки из Казани" было несколько небольших бутылочек, объём которых якобы не превышал допустимую норму провоза. Также внутри его ждала съеденная впоследствии на месте колбаса и чак-чак, который модельер не оценил: татарский десерт застревает в зубах, из-за чего тот вынужден был идти к стоматологу.
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