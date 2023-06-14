Стала известна причина госпитализации режиссёра Александра Сокурова

Кинорежиссёр Александр Сокуров доставлен в больницу Санкт-Петербурга для плановой проверки здоровья. Об этом сообщила NEWS.ru его представитель Маргарита Афонина, комментируя слухи о госпитализации народного артиста РФ.

"Александр Сокуров госпитализирован, но вовсе не экстренно, это плановая проверка. С ним всё в порядке, он чувствует себя хорошо", — подчеркнула она.

Афонина опровергла информацию некоторых СМИ о том, что 72-летнему режиссёру якобы стало плохо с сердцем и он попал в реанимацию в Санкт-Петербурге.