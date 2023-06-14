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14 июня, 10:28

Стала известна причина госпитализации режиссёра Александра Сокурова

Представитель Александра Сокурова подтвердила слухи о госпитализации режиссёра

Кинорежиссёр Александр Сокуров доставлен в больницу Санкт-Петербурга для плановой проверки здоровья. Об этом сообщила NEWS.ru его представитель Маргарита Афонина, комментируя слухи о госпитализации народного артиста РФ.

"Александр Сокуров госпитализирован, но вовсе не экстренно, это плановая проверка. С ним всё в порядке, он чувствует себя хорошо", — подчеркнула она.

Афонина опровергла информацию некоторых СМИ о том, что 72-летнему режиссёру якобы стало плохо с сердцем и он попал в реанимацию в Санкт-Петербурге.

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Накануне сообщалось, что звёздного педагога по вокалу Наталью Андрианову доставили в одну из московских больниц с пневмонией в тяжёлом состоянии. 83-летняя женщина почувствовала себя плохо ещё в начале июня, но к врачам не обращалась. На днях она всё-таки вызвала скорую, и тест на ковид оказался положительным.

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ТАСС / EPA / FABIO CIMAGLIA

Татьяна Миссуми
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