Стала известна причина госпитализации режиссёра Александра Сокурова
Представитель Александра Сокурова подтвердила слухи о госпитализации режиссёра
Кинорежиссёр Александр Сокуров доставлен в больницу Санкт-Петербурга для плановой проверки здоровья. Об этом сообщила NEWS.ru его представитель Маргарита Афонина, комментируя слухи о госпитализации народного артиста РФ.
"Александр Сокуров госпитализирован, но вовсе не экстренно, это плановая проверка. С ним всё в порядке, он чувствует себя хорошо", — подчеркнула она.
Афонина опровергла информацию некоторых СМИ о том, что 72-летнему режиссёру якобы стало плохо с сердцем и он попал в реанимацию в Санкт-Петербурге.
Накануне сообщалось, что звёздного педагога по вокалу Наталью Андрианову доставили в одну из московских больниц с пневмонией в тяжёлом состоянии. 83-летняя женщина почувствовала себя плохо ещё в начале июня, но к врачам не обращалась. На днях она всё-таки вызвала скорую, и тест на ковид оказался положительным.
ТАСС / EPA / FABIO CIMAGLIA