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13 июня, 14:54

Педагог по вокалу Гагариной, Пьехи и Жасмин попала в больницу в тяжёлом состоянии

Педагог звёзд эстрады Андрианова госпитализирована с пневмонией в Москве

<p>Наталья Андрианова. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/breakingmash/44942" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Mash</a></p>

Наталья Андрианова. Обложка © Telegram / Mash

Звёздного педагога по вокалу Наталью Андрианову доставили в одну из московских больниц с пневмонией в тяжёлом состоянии, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 83-летняя женщина почувствовала себя плохо ещё в начале июня, но к врачам не обращалась. На днях она всё-таки вызвала скорую, и тест на ковид оказался положительным. В итоге Андрианову госпитализировали с двусторонней вирусной пневмонией, которая осложнялась сопутствующими болезнями. Известно, что на данный момент врачам удалось стабилизировать состояние педагога.

Наталья Зиновьевна Андрианова — доцент, заслуженный работник культуры РФ. До 2005 года она возглавляла отделение кафедры музыкального искусства эстрады в ГМПИ им. Гнесиных (ныне РАМ им. Гнесиных). Среди её знаменитых учеников — Полина Гагарина, Мурат Насыров, Анжелика Агурбаш, Сергей Пенкин, Жасмин, Анжелика Варум, Линда, Стас Пьеха и многие другие артисты.

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А ранее шоумен Валдис Пельш опроверг слухи о своей госпитализации. Он сообщил, что обратился к врачам, но в плановом порядке, а не за экстренной помощью.

Наталья Исакова
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