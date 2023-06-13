Педагог по вокалу Гагариной, Пьехи и Жасмин попала в больницу в тяжёлом состоянии
Педагог звёзд эстрады Андрианова госпитализирована с пневмонией в Москве
Наталья Андрианова. Обложка © Telegram / Mash
Звёздного педагога по вокалу Наталью Андрианову доставили в одну из московских больниц с пневмонией в тяжёлом состоянии, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, 83-летняя женщина почувствовала себя плохо ещё в начале июня, но к врачам не обращалась. На днях она всё-таки вызвала скорую, и тест на ковид оказался положительным. В итоге Андрианову госпитализировали с двусторонней вирусной пневмонией, которая осложнялась сопутствующими болезнями. Известно, что на данный момент врачам удалось стабилизировать состояние педагога.
Наталья Зиновьевна Андрианова — доцент, заслуженный работник культуры РФ. До 2005 года она возглавляла отделение кафедры музыкального искусства эстрады в ГМПИ им. Гнесиных (ныне РАМ им. Гнесиных). Среди её знаменитых учеников — Полина Гагарина, Мурат Насыров, Анжелика Агурбаш, Сергей Пенкин, Жасмин, Анжелика Варум, Линда, Стас Пьеха и многие другие артисты.
А ранее шоумен Валдис Пельш опроверг слухи о своей госпитализации. Он сообщил, что обратился к врачам, но в плановом порядке, а не за экстренной помощью.