Педагог по вокалу Гагариной, Пьехи и Жасмин попала в больницу в тяжёлом состоянии

Звёздного педагога по вокалу Наталью Андрианову доставили в одну из московских больниц с пневмонией в тяжёлом состоянии, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 83-летняя женщина почувствовала себя плохо ещё в начале июня, но к врачам не обращалась. На днях она всё-таки вызвала скорую, и тест на ковид оказался положительным. В итоге Андрианову госпитализировали с двусторонней вирусной пневмонией, которая осложнялась сопутствующими болезнями. Известно, что на данный момент врачам удалось стабилизировать состояние педагога.

Наталья Зиновьевна Андрианова — доцент, заслуженный работник культуры РФ. До 2005 года она возглавляла отделение кафедры музыкального искусства эстрады в ГМПИ им. Гнесиных (ныне РАМ им. Гнесиных). Среди её знаменитых учеников — Полина Гагарина, Мурат Насыров, Анжелика Агурбаш, Сергей Пенкин, Жасмин, Анжелика Варум, Линда, Стас Пьеха и многие другие артисты.