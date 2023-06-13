Валдис Пельш сам прокомментировал сообщения о госпитализации

Шоумен Валдис Пельш опроверг слухи о своей госпитализации. Он сообщил, что обратился к врачам, но в плановом порядке, а не за экстренной помощью.

"Мы уезжаем в экспедицию в июле, поэтому я прохожу плановое обследование", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

О том, что у Пельша нет проблем со здоровьем, Лайфу рассказал и его директор, друг и коллега, организатор люксовых событий Табриз Шахиди. По его словам, некоторые СМИ искажают информацию об обычном плановом осмотре.

"Подчеркну, я не лечащий врач Пельша, чтобы давать исчерпывающую информацию о состоянии артиста, но лично я, как и любой здравомыслящий человек и мужчина, точно так же прохожу обследования у врачей ежегодно. Иногда и два раза в год", — сказал Шахиди.

Он считает, что персонал клиники, в которую обратился Пельш, постоянно сливает информацию, "приукрашивая" её ерундой. Ранее ряд информационных ресурсов сообщил о том, что Валдиса Пельша госпитализировали якобы из-за проблем с сердцем.