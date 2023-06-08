"Концерту быть!": Арбенина потребовала на распространять фейки об отмене юбилейного шоу в Москве

Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина высказала возмущение по поводу слухов об отмене юбилейного концерта группы, который должен пройти восьмого июля на московском стадионе "Открытие Банк Арена". Артистка опубликовала в личном телеграм-канале видео, где на одной из улиц столицы видна афиша её концерта.