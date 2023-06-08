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8 июня, 16:05

"Концерту быть!": Арбенина потребовала на распространять фейки об отмене юбилейного шоу в Москве

Арбенина опровергла слухи об отмене юбилейного концерта группы в Москве

Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина высказала возмущение по поводу слухов об отмене юбилейного концерта группы, который должен пройти восьмого июля на московском стадионе "Открытие Банк Арена". Артистка опубликовала в личном телеграм-канале видео, где на одной из улиц столицы видна афиша её концерта.

Афиша концерта Арбениной в Москве. Видео © telegram / Диана Арбенина

"Концерту быть!", — гласит подпись Арбениной к посту. А ещё, помимо хештегов с информацией о концерте, Диана использовала метки "я буду петь" и "хватит распространять фейки".

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Концерты "Ночных снайперов" начали отменять в городах России с апреля этого года. Вероятно, это связано с позицией Арбениной касательно СВО и Крыма. Помимо этого, концерт в Бишкеке исполнительница отменила по собственной инициативе из-за травмы позвоночника.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Юрий Лысенко
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