"Ходить не могу": Арбенина получила травму позвоночника

"Я поскользнулась и упала на лестнице в своём доме. Получила травму позвоночника. Ходить пока не могу. Концерт в Бишкеке завтра не одолею", — написала она в телеграм-канале.

Ранее Лайф рассказывал об отмене нескольких выступлений Арбениной в России. Так, первыми концерт группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля, отменили Чебоксары. Власти города приняли такое решение после сообщения местного жителя о том, что солистка коллектива Диана Арбенина выступает против СВО. Кроме того, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. Затем отменили концерт "Ночных снайперов" и в Пятигорске, который должен был состоятся 8 июня, при этом решение было принято за два месяца до этого. 7 апреля отменили концерт Арбениной в Казани, а следом — в Перми.