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8 июня, 09:59

Журналисты сообщили, что Тарасова в шестой раз за месяц вызвала скорую, тренер назвала это враньём

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова опровергла вызов себе скорой помощи

Татьяна Тарасова в шестой раз за месяц вызвала скорую помощь, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, жалобы у заслуженного тренера СССР по фигурному катанию всё те же — высокое давление и плохое самочувствие, но от госпитализации она отказалась.

Однако сама Тарасова заявила Лайфу, что эта информация — враньё.

"Я дома, хорошо себя чувствую, всё вранье, никого не вызывала", утверждает легенда советского спорта.

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Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова даже попала в больницу с жалобой на те же симптомы. По некоторым данным, врачи поставили ей диагноз "нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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