Журналисты сообщили, что Тарасова в шестой раз за месяц вызвала скорую, тренер назвала это враньём
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова опровергла вызов себе скорой помощи
Татьяна Тарасова в шестой раз за месяц вызвала скорую помощь, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, жалобы у заслуженного тренера СССР по фигурному катанию всё те же — высокое давление и плохое самочувствие, но от госпитализации она отказалась.
Однако сама Тарасова заявила Лайфу, что эта информация — враньё.
"Я дома, хорошо себя чувствую, всё вранье, никого не вызывала", — утверждает легенда советского спорта.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова даже попала в больницу с жалобой на те же симптомы. По некоторым данным, врачи поставили ей диагноз "нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения".
ТАСС / Сергей Бобылев