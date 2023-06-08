Журналисты сообщили, что Тарасова в шестой раз за месяц вызвала скорую, тренер назвала это враньём

Татьяна Тарасова в шестой раз за месяц вызвала скорую помощь, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, жалобы у заслуженного тренера СССР по фигурному катанию всё те же — высокое давление и плохое самочувствие, но от госпитализации она отказалась.

Однако сама Тарасова заявила Лайфу, что эта информация — враньё.

"Я дома, хорошо себя чувствую, всё вранье, никого не вызывала", — утверждает легенда советского спорта.