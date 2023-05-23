Друг Вуди Аллена рассказал, как режиссёр вернул его с того света

Американский режиссёр Вуди Аллен спас друга приёмом Геймлиха, когда тот подавился и начал задыхаться во время обеда в ресторане. Об этом сообщает Page Six.

87-летний Аллен и его приятель Эндрю Штейн встретились в итальянском заведении, чтобы пообедать, а заодно поболтать. Неожиданно друг режиссёра подавился куском свинины, он покраснел, начал хрипеть и судорожно пытаться сделать вдох.

Аллен тут же бросился к нему на помощь. По словам очевидцев, он умело провёл приём Геймлиха, когда человека возвращают к жизни специальной техникой и ударами по грудине. Штейн признался, что сообразительность друга спасла его от смерти.

"Мне стыдно это говорить, но Вуди действительно спас мне жизнь. Это действительно было похоже на сцену из его фильма. Если бы не его сообразительность, боюсь, я мог бы умереть. Я обязан ему жизнью", — сказал он.