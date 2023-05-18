"Пиратский стайл": Стоматолог объяснила, что "добило" улыбку Джонни Деппа

Вероятной причиной, из-за которой у известного актёра Джонни Деппа испортились зубы, стал сильный стресс в связи с переживаниями из-за развода с Эмбер Хёрд. Так считает главный врач и стоматолог сети клиник Beauty Line Марина Колесниченко.

"Такое состояние зубов можно назвать пиратским стайлом. В целом тёмные пятна, сколы и щели между зубами — результат того, что зубы Джонни Деппа интенсивно стираются, теряют форму, а прикус из-за стираемости начинает ползти. Это может быть результат стресса, который ему пришлось пережить в связи с долгими судебными разбирательствами с бывшей женой", — отметил специалист в беседе с Лайфом.

Во время стресса человек инстинктивно сжимает зубы, что приводит к их стираемости. В норме к 70 годам стирается один миллиметр твёрдой ткани, а у Деппа, по оценке стоматолога, стёрлось уже около трёх миллиметров. В результате и обнажился дентин, который притягивает все красители, в частности от вина, кофе и чая. В итоге на зубах и появляются тёмные пятна, пояснила Марина Колесниченко.