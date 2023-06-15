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15 июня, 15:01

ФТС на ПМЭФ привела цифры, подтверждающие разворот с Запада на Восток

Прирост контейнерных перевозок через порты Дальнего Востока в этом году составил 34% по отношению к прошлому году, в котором показатели также демонстрировали рост. Такие данные привёл врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Делегация таможенников приняла участие в работе сессии "Портовый разворот: через Запад на Восток?", в рамках которой обсуждались меры государственной поддержки бизнеса в условиях изменения традиционных маршрутов перевозки грузов, а также вопросы развития инфраструктуры пунктов пропуска Дальнего Востока. И цифры, которые привёл Руслан Давыдов во время выступления, подтверждают, что этот разворот уже состоялся.

"Примечательно, те же 34% мы наблюдаем на Северо-Западе, только со знаком минус. Получается, осуществился абсолютный переток грузов с Запада на Восток", — прокомментировал он.

С начала года на Дальнем Востоке таможенные органы обработали 529 тысяч контейнеров, что уже является рекордом. В текущем году, как и в следующем, в ведомстве ожидают увеличения этого показателя.

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Лайф напоминает, что ПМЭФ продлится с 14 по 17 июня. Программа состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Алексей Берковиц
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