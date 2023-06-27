Сторож из Кузбасса в Конституционном суде добился доплаты за ночные смены

Конституционный суд (КС) России встал на сторону сторожа, который недополучал зарплату за работу по ночам, дело отправлено на пересмотр. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Сергей Иваниченко работает сторожем в муниципальном учреждении Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области "Центр бухгалтерского учёта и хозяйственного обслуживания учреждений культуры". Его оклад — 3220 рублей плюс надбавка за выслугу лет. К зарплате применялся районный коэффициент (1,3) и делалась доплата до МРОТ.

Однако Иваниченко уверен, что работодатель должен исходить из МРОТ, а не брать за основу оклад, рассчитывая оплату за ночную работу и компенсации. Суд первой инстанции лишь частично согласился с аргументами сторожа, посчитав, что он "неверно истолковал нормы материального права". Тогда Иваниченко дошёл до КС РФ с просьбой признать оспариваемые нормы закона не соответствующими Конституции РФ.

Речь шла о проверке конституционности ч. 1 ст. 152 Трудового кодекса РФ и второго абзаца постановления Правительства РФ "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время". И суд согласился с доводами сторожа, признав, что он получал заниженную зарплату из-за неправильных расчётов по существующим нормам права.

"Таким образом, оспариваемая норма ТК РФ не согласуется с принципами равенства, справедливости, уважения человека труда, нарушает право на справедливую оплату труда и признаётся неконституционной", — говорится в судебном решении.

Теперь законодатель должен будет внести поправки в Трудовой кодекс, а дело Иваниченко подлежит пересмотру с перерасчётом зарплаты, где за основу возьмут МРОТ, а не оклад.