Сторож из Кузбасса в Конституционном суде добился доплаты за ночные смены
Конституционный суд поддержал сторожа, которому недоплачивали за ночную работу
Конституционный суд (КС) России встал на сторону сторожа, который недополучал зарплату за работу по ночам, дело отправлено на пересмотр. Об этом говорится в соответствующем постановлении.
Сергей Иваниченко работает сторожем в муниципальном учреждении Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области "Центр бухгалтерского учёта и хозяйственного обслуживания учреждений культуры". Его оклад — 3220 рублей плюс надбавка за выслугу лет. К зарплате применялся районный коэффициент (1,3) и делалась доплата до МРОТ.
Однако Иваниченко уверен, что работодатель должен исходить из МРОТ, а не брать за основу оклад, рассчитывая оплату за ночную работу и компенсации. Суд первой инстанции лишь частично согласился с аргументами сторожа, посчитав, что он "неверно истолковал нормы материального права". Тогда Иваниченко дошёл до КС РФ с просьбой признать оспариваемые нормы закона не соответствующими Конституции РФ.
Речь шла о проверке конституционности ч. 1 ст. 152 Трудового кодекса РФ и второго абзаца постановления Правительства РФ "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время". И суд согласился с доводами сторожа, признав, что он получал заниженную зарплату из-за неправильных расчётов по существующим нормам права.
"Таким образом, оспариваемая норма ТК РФ не согласуется с принципами равенства, справедливости, уважения человека труда, нарушает право на справедливую оплату труда и признаётся неконституционной", — говорится в судебном решении.
Теперь законодатель должен будет внести поправки в Трудовой кодекс, а дело Иваниченко подлежит пересмотру с перерасчётом зарплаты, где за основу возьмут МРОТ, а не оклад.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд РФ защитил права работников на денежную компенсацию при задержке зарплаты, направив на пересмотр дело россиянина, который не смог отсудить такие выплаты.
ТАСС / Замир Усманов