Конституционный суд защитил право россиян на компенсацию при задержке зарплаты

Конституционный суд РФ защитил права работников на денежную компенсацию при задержке зарплаты, направив на пересмотр дело россиянина, который не смог отсудить такие выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе КС.

Дело рассмотрено в связи с жалобой сотрудника компании "Иркутскэнерго", который был уволен в 2020 году по сокращению штата. Не согласившись с решением руководства, он обратился в суд с иском о восстановлении на работе, компенсации морального вреда и об отмене приказа о выговоре и неначислении премии. Мужчина также потребовал взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула, оплату отпуска, иные выплаты и проценты за нарушение установленных сроков выплаты зарплаты.

Частично удовлетворив эти требования, суды отказали мужчине во взыскании компенсации за задержку зарплаты. Это решение было мотивировано тем, что выплаты, на которых он настаивал, изначально не были начислены работодателем и являлись предметом судебного спора. Соответственно, по оценке судов, на них не могут быть начислены проценты (компенсация). В КС России указали, что оспариваемая норма ТК предполагает, что работодатель осведомлён о наличии задолженности перед работником (то есть задолженность не является спорной) и её погашение предусматривает одновременную выплату процентов. Если расчёт произведён не полностью или в полном объёме, но не вовремя, работник вправе обратиться в суд.

При этом, по оценке КС, в судебной практике на основании оспариваемой нормы ТК РФ с работодателя зачастую взыскиваются лишь спорные выплаты без учёта предусмотренных процентов.

"Такое понимание судебной практикой оспариваемого законоположения снижает эффективность предусмотренной им материальной ответственности работодателя как элемента механизма защиты права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, поскольку… создаёт предпосылки для нарушения указанного права путём… лишения работника положенных ему выплат", — приводится в постановлении КС его позиция.