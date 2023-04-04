Стало известно, сколько российских компаний повысят зарплаты в этом году

80% работодателей собираются увеличить фонд оплаты труда в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования Русской школы управления и HR Metrics, которые приводит RT.

Почти в половине случаев (48%) зарплаты повысят всем сотрудникам без исключения, а 44% будут увеличивать выплаты точечно, 7% — только специалистам, 1% — только менеджменту.

Совсем не собираются делать надбавку лишь 8% опрошенных, остальные (12%) ещё не приняли решение.

Кроме того, большинство компаний (68%) планируют выплатить или уже выплатили сотрудникам годовые бонусы за 2022 год.