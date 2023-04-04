ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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4 апреля, 13:53

Стало известно, сколько российских компаний повысят зарплаты в этом году

80% компаний в РФ планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2023 году

80% работодателей собираются увеличить фонд оплаты труда в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования Русской школы управления и HR Metrics, которые приводит RT.

Почти в половине случаев (48%) зарплаты повысят всем сотрудникам без исключения, а 44% будут увеличивать выплаты точечно, 7% — только специалистам, 1% — только менеджменту.

Совсем не собираются делать надбавку лишь 8% опрошенных, остальные (12%) ещё не приняли решение.

Кроме того, большинство компаний (68%) планируют выплатить или уже выплатили сотрудникам годовые бонусы за 2022 год.

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

При этом большинство россиян недовольны компанией, в которой работают, и некоторые даже готовы сменить сферу деятельности, чтобы это исправить. Такие данные фигурируют в другом опросе. Только 11% респондентов назвали своё нынешнее рабочее место идеальным, а 81% опрошенных решил искать новое в этом году.

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Shutterstock

Александра Вишнякова
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