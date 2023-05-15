Мужчина 15 лет провёл на больничном и подал в суд за то, что ему не подняли зарплату

Житель Великобритании провёл на больничном целых 15 лет, а когда вышел, оказался всерьёз недоволен тем, что начальство за это время ни разу не подняло ему зарплату. Об этом пишет LADBible.

Сотрудник IBM Ян Клиффорд работал в компании уже давно, однако с 2008 года вышел на больничный и перестал появляться на рабочем месте. В 2013-м ему удалось найти компромисс с работодателем. Чтобы обойтись без увольнения, его просто перевели на должность, которая даётся людям с инвалидностью.

В итоге таким образом он "проработал" 15 лет и решил, что в компании совершенно не по достоинству оценили его навыки, ведь ни разу так и не повысили заработную плату. Клиффорд подал в суд на работодателя и заявил, что к нему относились "неблагосклонно". Более того, якобы из-за своей инвалидности он стал жертвой дискриминации. При этом суд по трудовым спорам в Рединге отклонил иск сотрудника, сославшись на то, что фактически всё это время он не работал и не выполнял свои трудовые обязанности в полном объёме.