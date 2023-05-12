Российский миллиардер подал в суд на Минтранс Британии из-за конфискации яхты за £38 млн
Российский бизнесмен Науменко подал иск в британский суд после ареста его яхты
Яхта бизнесмена Сергея Науменко. Обложка © Getty Images / In Pictures / Richard Baker
Российский бизнесмен Сергей Науменко подал иск в Высокий суд Лондона на Минтранс Великобритании из-за конфискованной яхты за 38 миллионов фунтов стерлингов. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте британского Национального архива.
Судно забрали у миллиардера в марте 2022 года. Тогдашний министр транспорта Британии Грант Шэппс заявил, что соответствующая инициатива связана с российским гражданством предпринимателя. При этом сам Науменко не числится в британских санкционных списках. 58-метровая яхта была задержана в порту Кэнэри-Уорф.
Разбирательство назначено на июль. В документах лондонского суда Науменко называется бенефициарным владельцем яхты, он требует снять наложенные на судно ограничения, а также возместить ему ущерб.
Ранее Лайф писал, что военные и полиция Германии вломились с обыском на суперъяхту, принадлежащую "67-летнему богатому российскому бизнесмену". Вероятно, речь идёт о Фархаде Ахмедове и его 115-метровом судне Luna за 230 миллионов долларов.