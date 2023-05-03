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3 мая, 11:41

ВМС Германии вломились с обыском на суперъяхту российского бизнесмена Ахмедова

Mash: Немецкие военные обыскали яхту Luna российского олигарха Ахмедова

<p>Яхта Фархада Ахмедова Luna. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yacht_Luna_Lloyd_shipyard.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Яхта Фархада Ахмедова Luna. Обложка © Wikipedia

Военные и полиция Германии вломились с обыском на суперъяхту, принадлежащую "67-летнему богатому российскому бизнесмену". Как сообщает Mash, речь идёт о Фархаде Ахмедове и его 115-метровом судне Luna за 230 миллионов долларов.

Сами же власти ФРГ не раскрывают имя бизнесмена, но называют его возраст и сообщают, что с апреля прошлого года он находится в санкционном списке. Чтобы уточнить, не прячет ли владелец на яхте, стоящей в порту Гамбурга, запрещённые ценности, немецкие власти задействовали ВМС и силовиков. Те уже обыскали суперъяхту.

Бывший сенатор (2004–2009) Фархад Ахмедов в 2019 году занимал 67-е место в списке самых богатых людей России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов.

Путин: Россиянам не жалко бизнесменов, у которых Запад забрал яхты и дворцы

Путин: Россиянам не жалко бизнесменов, у которых Запад забрал яхты и дворцы

Ранее Павла Дурова признали самым "обедневшим" российским миллиардером. За прошлый год его состояние сократилось на 3,6 миллиарда долларов и сейчас составляет "всего" 11,5 миллиарда.

Никита Никонов
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