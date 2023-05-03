ВМС Германии вломились с обыском на суперъяхту российского бизнесмена Ахмедова

Военные и полиция Германии вломились с обыском на суперъяхту, принадлежащую "67-летнему богатому российскому бизнесмену". Как сообщает Mash, речь идёт о Фархаде Ахмедове и его 115-метровом судне Luna за 230 миллионов долларов.

Сами же власти ФРГ не раскрывают имя бизнесмена, но называют его возраст и сообщают, что с апреля прошлого года он находится в санкционном списке. Чтобы уточнить, не прячет ли владелец на яхте, стоящей в порту Гамбурга, запрещённые ценности, немецкие власти задействовали ВМС и силовиков. Те уже обыскали суперъяхту.

Бывший сенатор (2004–2009) Фархад Ахмедов в 2019 году занимал 67-е место в списке самых богатых людей России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов.