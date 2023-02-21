Путин: Россиянам не жалко бизнесменов, у которых Запад забрал яхты и дворцы

Простые россияне не испытывают жалости к российским бизнесменам, у которых западные правительства отняли яхты, дворцы и капиталы в зарубежных банках. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию, отметив, что в разговорах на кухнях люди припомнили и приватизацию 90-х и показную роскошь новых элит.

"Последние события показали, что образ Запада как тихой гавани, прибежища, оказался фальшивкой. Их [российских предпринимателей] там ограбили, забрали даже законно заработанные средства. Я как-то сказал: замучаетесь пыль глотать, бегая по кабинетам западных чиновников, пытаясь вернуть свои деньги. Ровно так и получилось", — напомнил глава государства.

Именно поэтому обычным гражданам нашей страны сейчас не жалко тех, кто "потерял свои капиталы в западных банках, кто лишился яхт, дворцов за рубежом", заключил Путин.