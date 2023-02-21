Путин: Абсолютное большинство россиян поддержали СВО

Абсолютное большинство россиян поддержали проведение СВО на Украине, проявив тем самым мужество и решимость. Об этом в ходе своего Послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

"Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чём смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса", — сказал он.

По словам российского лидера, в этой поддержке проявился настоящий патриотизм, который исторически присущ нашему народу и "потрясает своим достоинством", а также осознанием каждым "неразрывной связи своей собственной судьбы с судьбой Отечества".

"Дорогие друзья, хочу поблагодарить весь народ России за мужество и решимость", — добавил он.