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21 февраля, 10:10

Путин: Абсолютное большинство россиян поддержали СВО

Абсолютное большинство россиян поддержали проведение СВО на Украине, проявив тем самым мужество и решимость. Об этом в ходе своего Послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

"Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чём смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса", сказал он.

По словам российского лидера, в этой поддержке проявился настоящий патриотизм, который исторически присущ нашему народу и "потрясает своим достоинством", а также осознанием каждым "неразрывной связи своей собственной судьбы с судьбой Отечества".

"Дорогие друзья, хочу поблагодарить весь народ России за мужество и решимость", добавил он.

Путин назвал целью СВО самооборону и защиту людей от неонацистского режима

Путин назвал целью СВО самооборону и защиту людей от неонацистского режима

Также Владимир Путин почтил минутой молчания память павших в зоне проведения СВО российских военнослужащих и мирных жителей. То же он предложил сделать и залу.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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