Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному собранию почтил минутой молчания память павших в зоне проведения СВО российских военнослужащих и мирных жителей. То же он предложил и залу.

"Дорогие друзья, я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан — стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей", — сказал он.