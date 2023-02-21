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21 февраля, 09:53

Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному собранию почтил минутой молчания память павших в зоне проведения СВО российских военнослужащих и мирных жителей. То же он предложил и залу.

"Дорогие друзья, я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан — стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей", сказал он.

Путин назвал целью СВО самооборону и защиту людей от неонацистского режима

Путин назвал целью СВО самооборону и защиту людей от неонацистского режима

Также Владимир Путин заявил, что Россия на Украине защищает свой дом и жизни людей. Целью же Запада он назвал "безграничную власть".

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kremlin.ru

Матвей Константинов
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