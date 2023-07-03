Отрастить или отрезать?: Какой вид чёлки грозит глубокими морщинами на лбу

Люди с активной мимикой сталкиваются с появлением мимических морщин уже в 20–25 лет. А вот может ли на образование новых морщин повлиять чёлка, разъясняет врач-терапевт, косметолог Кристина Радина.

По словам медика, отросшая чёлка или подстриженная так, что закрывает обзор, заставляет её обладательницу щуриться и морщиться, что также может стать причиной появления ранних морщин. Если же чёлка таких неудобств не доставляет и не перекрывает взгляд, она не будет создавать гипертонус мышц.

"Если человек привык много удивляться или задействовать мимику в своём общении, в своём разговоре, то, конечно, у такого человека с чёлкой или без чёлки раньше времени будут образовываться морщины. Ботокс как профилактика морщин рекомендуется с 20 лет", — рассказала косметолог.

Поэтому людям с ярко выраженной мимикой можно делать инъекции ботокса раньше — это поможет переучить себя, отметила Радина. Дело в том, что ботокс на время отключает нервные окончания от мышцы, и человек привыкает не хмуриться и не морщить лоб.

"Сама по себе чёлка не спровоцирует морщины. При этом также надо понимать, что на возникновение морщин очень влияет тип личности. Считается, что флегматичные люди, которые спокойно общаются и не задействуют мимику в своём разговоре, они как можно дольше остаются без морщин. А люди холерического темперамента и которые привыкли активно общаться, используя жесты, мимику, — у них, к сожалению, раньше времени появляются морщины, и мы им рекомендуем раньше прибегать к ботулинотерапии", — подытожила специалист.