Косметолог объяснила, как не допустить ранних морщин из-за солнца

Слишком долгое пребывание летом на солнце может стать причиной разного рода проблем с кожей. Так, длительное воздействие солнечных лучей грозит фотостарением, нарушением пигментации и воспалительными процессами. Об этом рассказала Римма Гангалюк, косметолог загородного отеля Les Art Resort.

Одной из основных опасностей для нашей кожи является фотостарение, отметила эксперт. Оно выражается в сухости, ранних морщинах и снижении тонуса дермы.

"Такие симптомы часто замечают у себя даже молодые девушки после длительного отпуска на солнце. Поэтому кожу летом нужно защищать особенно тщательно", — сказала специалист в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, по словам Гангалюк, летнее солнце может привести и к другой серьёзной проблеме — нарушению пигментации. Оно возникает из-за усиленной выработки меланина, который организм производит, чтобы защищаться от УФ-лучей. Для профилактики пигментных пятен нужно ежедневно пользоваться кремами SPF 30 и SPF 50, выходя на улицу. Если же пятна уже появились, то избавиться от них можно с помощью коррекции домашнего ухода.

Помимо этого, нужно считаться с риском появления воспалительных высыпаний на коже в жаркие дни, предостерегла косметолог. Такое происходит из-за повышенного потоотделения, при котором активнее множатся вредные для здоровья человека бактерии. Это называют солнечным акне, оно часто встречается у людей с проблемами кожи.

"Для устранения подобных проблем лучше прибегнуть к помощи косметолога, однако помимо этого необходимо использовать правильный уход. Необходимы средства, оказывающие успокаивающее и противовоспалительное действие и снижающие реактивность сенсорного раздражения. Также необходимо чаще тонизировать кожу", — напомнила эксперт.

В заключение Гангалюк уточнила, что для профилактики летних проблем с кожей нужно выпивать большое количество воды, ежедневно пользоваться кремом с SPF, а также загорать в безопасные часы — до 11:00 и после 16:00.