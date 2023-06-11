Россиянам рассказали, почему нельзя долго смотреть на солнце

Долгое глядение на солнце может привести к появлению ожога в макуле — центре сетчатки глаза, где происходит фокусировка световых лучей. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва" в беседе с "Газетой.ru".

Врач объяснил, что обычно здоровый глаз человека имеет широкий диапазон реакций на свет, поэтому секундный взгляд на солнце, вероятнее всего, не будет иметь пагубных последствий, если зрение адаптировано к яркому. При этом нужно учитывать одно "но", добавил Хомяков.

"Глаз — это оптическая система, которая фокусирует свет на небольшой области сетчатки, в фовеоле. Поэтому чрезмерно большой световой поток может быть сфокусирован в макуле и вызвать её ожог", — сказал он.

У человека есть система защиты от повреждающего действия света: он рефлекторно зажмуривает глаза и отворачивает голову, когда видит что-то яркое, а также в этот момент сужается до минимума зрачок. Но при длительном нахождении в открытой заснеженной местности влияние солнечных лучей может привести к снежной офтальмии. Её симптомы — слезотечение, боль, резь в глазах, снижение остроты зрения. При долгом воздействии интенсивного солнечного света на глаз может повредиться структура глазной поверхности с развитием дистрофий конъюнктивы, роговицы, формированию пингвекул, птеригиума, катаракты и макулярной дегенерации.

"В средней полосе у здорового человека, европейца, если он не будет пользоваться солнцезащитными очками, ничего критичного с глазами не произойдёт. Поэтому какой-либо специальной помощи не требуется", — добавил врач.

Хомяков также объяснил, что есть пять классов солнцезащитных светофильтров, от 0 до 4. Так, к четвёртому относятся линзы, пропускающие 5–8% светового потока, к 0 — 90–100%. И для каждого вида деятельности нужны свои очки. Кроме того, врач рекомендует использовать солнцезащитные очки с малого возраста. Например, во время обычной игры в песочнице может произойти засвет периферийных отделов хрусталика, где ультрафиолет вызывает необратимое повреждение белков хрусталика, а это чревато ранним развитием катаракты во взрослом возрасте. При этом есть исследования, согласно результатам которых солнечный свет регулирует рост глаза ребёнка и ему нужно не менее двух часов находиться на улице при естественном освещении для профилактики развития близорукости.