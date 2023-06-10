Врач рассказала, при дефиците какого витамина можно полностью лишиться зрения

Витамины и минералы играют важную роль в различных метаболических процессах организма, и их дефицит может привести к серьёзному ухудшению самочувствия. Врач – эндокринолог-диетолог ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Анна Кривошеева рассказала читателям Лайфа, какими болезнями грозит авитаминоз.

"Большинство симптомов начинают проявляться только тогда, когда в организме человека не хватает витаминов в течение нескольких месяцев. Недостаток питательных веществ также может привести к серьёзным заболеваниям. Например, дефицит кальция и витамина D может вызвать остеопению или остеопороз — состояния, сопровождающиеся хрупкостью костей и риском переломов", — предупредила медик.

О нехватке витаминов говорят следующие симптомы: утомляемость, усталость, слабость, плохая концентрация внимания, раздражительность, головокружение и головная боль. Также тревожным звоночком являются бледность кожи, ломкие ногти, выпадение волос, мышечные спазмы, судороги, боль, депрессия, плохой сон, нарушение работы ЖКТ и нервной системы. Сюда же относятся внезапное появление синяков и кровоточивость десён, плохое заживление ран и царапин, частые простудные инфекции.

Авитаминоз считается тяжёлой формой дефицита витаминов. Например, при авитаминозе А снижается зрение вплоть до его потери, при дефиците витамина В1 повышается риск болезни бери-бери, которая проявляется неврологическим расстройством. Дефицит витаминов снижает активность мозга и памяти, что чревато более серьёзным заболеванием, таким как болезнь Альцгеймера, подчеркнула Кривошеева.

"Если вы заметили некоторые предупреждающие признаки, важно обратиться к специалисту и сдать анализы на определение уровня витаминов, чтобы точно выявить, действительно ли есть дефицит. Наиболее распространённым дефицитом является низкий уровень фолиевой кислоты (В9), B12, витамина D и витамина C", — объяснила эндокринолог.

Чтобы избежать дефицита витаминов, достаточно включить в свой рацион больше свежих фруктов и овощей (желательно разного цвета, что гарантирует получение максимально широкого спектра полезных веществ). Также рекомендуется употреблять орехи, цельнозерновые, бобовые, рыбу, птицу, яйца.