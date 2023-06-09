Офтальмолог рассказала, как вычислить приводящую к полной слепоте болезнь

Глаукома — опасное заболевание, которое может привести к полной слепоте. Хотя болезнь поначалу не проявляет себя, её можно выявить по некоторым признакам. Об этом Лайфу рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург, ведущий специалист "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

"Глаукома протекает бессимптомно, а первые симптомы возникают уже на поздних стадиях. Но, как правило, на этих стадиях отмечается значительное ухудшение зрения, и, к сожалению, восстановить его уже невозможно", — объяснила она.

Доктор подчеркнула, что на ранней стадии глаукому вылечить легко. При первых подозрениях на недуг следует обратиться в больницу, где вам проведут измерение внутриглазного давления. Это особенно важно для людей старше 40 лет или тех, у кого есть наследственная предрасположенность к заболеванию.

"Внутриглазное давление (ВГД), или офтальмотонус, — это ключевой параметр, на который обращают внимание врачи-офтальмологи при диагностике глаукомы. Как правило, при повышенном внутриглазном давлении человек не испытывает никаких болезненных ощущений", — сказала собеседница Лайфа.

Она добавила, что покраснение глаз, слезотечение, появление пелены или радужных кругов перед глазами, а также затуманенное зрение — всё это симптомы глаукомы, при которых не следует откладывать визит к врачу.