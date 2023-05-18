Врач предупредила, чем может закончиться лечение ячменя плевком и влажными компрессами

Ячмень — это воспалительное заболевание в области мейбомиевой железы или в области сальной железы верхнего или нижнего века. Развивается оно обычно из-за того, что секрет скапливается у мейбомиевой железы, на него цепляются бактерии, он воспаляется, раздувается, возникает красный болезненный шарик, после чего могут начаться гнойные выделения. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала офтальмолог ФГБУ ОБП Управления делами президента Яна Дорофеева.

По её словам, ячмень вряд ли появится при здоровом образе жизни, правильном питании. Как указала специалист, возникновение ячменя связано с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

"Поэтому, если есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, там гастрит, язва, дисбактериозы, следует обратиться к гастроэнтерологу, всё это выяснить и пролечить. И тогда ячмень будет возникать значительно реже. Кроме того, они возникают на фоне снижения иммунитета. Если ячменей много, они постоянно возникают, необходимо обязательно обратиться к иммунологу, проверить состояние иммунной системы", — сказала Дорофеева.

Если появился ячмень, но нет возможности обратиться к врачу, следует использовать антибиотики. Глазные капли от ячменя на глазу нужно применять по схеме, которая описана в инструкции. Однако всё же лучше обратиться за помощью к специалисту, чтобы не допустить сильного воспаления ячменя.

"Плевать в глаз бессмысленно. Вы можете получить только бактерии из ротовой полости другого человека, которые вам вообще не помогут в лечении ячменя и могут вызвать дополнительные заболевания глаз. Как лечение ячменя это не поможет абсолютно. Кроме того, грязные руки к глазам вообще не нужно приближать", — заметила врач.

Также не нужно тереть веки, чесать их, ковыряться пальцами в глазах. Если ячмень уже возник, ни в коем случае нельзя делать какие-либо влажные компрессы, катать яйцом и всё прочее — это только усилит кровоснабжение и увеличит воспаление, предупредила офтальмолог. Она добавила, что на ячмень нельзя давить и пробовать выдавливать из него гной.