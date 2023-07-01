Дерматолог перечислила кожные проблемы, возникающие в летний период

В летнюю пору часто появляются такие кожные проблемы, как солнечные ожоги, аллергические реакции на солнце или насекомых, акне и угри, грибковые инфекции (атлетическая стопа или дерматофития), а также экзема и псориаз. Но если их не лечить, то есть риск получить осложнения. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-дерматолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.

По её словам, солнечные ожоги могут возникнуть из-за длительного пребывания на солнце без защиты от УФ-излучения. Аллергия появляется из-за контактов с растениями, насекомыми или определёнными химическими веществами. Акне и угри могут быть следствием избыточного выделения кожного жира, который забивает поры. Грибковые инфекции появляются из-за влажной среды, например, в бассейнах или общественных душах. Экзема и псориаз могут быть обострены из-за стресса или длительного пребывания на солнце. И все эти проблемы нужно обязательно лечить, иначе могут быть серьёзные осложнения.

"Например, солнечные ожоги могут привести к обезвоживанию и ожогам II и III степени, которые требуют медицинского вмешательства. Грибковые инфекции могут распространяться на другие части тела и вызывать зуд, раздражение и боль. Экзема и псориаз могут привести к сильному зуду, покраснению и образованию трещин на коже", — объяснила Саперова.

Чтобы сохранить кожу чистой и здоровой летом, нужно придерживаться некоторых правил. Так, нужно пользоваться солнцезащитными кремами с высоким SPF. При этом следует избегать длительного пребывания на солнце в период с 10:00 до 16:00. Важно надевать защитную одежду, шляпу и солнцезащитные очки. Ещё нужно стараться не контактировать с растениями, насекомыми и химическими веществами, которые могут вызвать аллергическую реакцию. В общественных душах и бассейнах важно пользоваться обувью. А ещё врач призвала соблюдать гигиену кожи, ежедневно мыться и просушиваться после контакта с водой.