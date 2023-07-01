Врач объяснил, почему в воду лучше резко не нырять, особенно если вам за 40
Врач Березовский: Резкое погружение в воду в жару может быть смертельно опасным
Отдых москвичей в парке "Сокольники". Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр
Во время отдыха на реке, озере, море, нужно сдержать порыв поскорее окунуться, поскольку в жару резкий перепад температур может быть опасен для здоровья, особенно для детей и тех, кто старше 40 лет. Как искупаться без вреда для здоровья и жизни, Лайфу рассказал Дмитрий Березовский — доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения.
Он объяснил, что при резком прыжке в воду перепад температур может повлиять на терморегуляцию, вызвать спазм сосудов. Это может нарушить кровоснабжение сердечной мышцы и вызвать нарушение сердечного ритма, а затем и потерю сознания. Поэтому особенно важно следить за детьми и не позволять им резко нырять.
"Безусловно, у детей, которые увидели воду, инстинкт — сразу бежать к воде. Придержите их, не надо торопиться, особенно в жару, потому что страшен перепад температур. Особенно если ребёнок недавно переболел вирусной инфекцией, которая могла дать осложнение на сердечную мышцу. Пусть зайдёт по щиколотку, потом по колено, потом по пояс, а потом плещется как угодно. Постоянно держите детей в поле внимания", — отметил собеседник Лайфа.
Взрослым в жару Березовский тоже не советует резко погружаться в воду, поскольку механизм возникновения спазма сосудов и нарушения сердечного ритма такой же.
"Тем более что, к сожалению, после 40–45 лет практически каждый из нас в той или иной степени страдает ишемической болезнью сердца", — предупредил врач.
Ещё одна опасность для разгорячённого на солнце человека состоит в том, что при попадании на заднюю стенку глотки даже одной самой маленькой капли холодной воды может развиться длительный спазм голосовой щели, что опять же ведёт к нарушению дыхания, гипоксии мозга и потере сознания.
"Ещё одна опасность и для детей, и для взрослых, о которой нужно помнить при нырянии в мелком водоёме, — травма шейного отдела позвоночника, как правило, с трагическими последствиями. Чтобы её предотвратить, следует купаться в установленных местах с известным дном или тщательно изучить дно перед купанием", — рекомендует Березовский.
Специалист также советует проверить, нет ли в месте купания течений и водоворотов, поскольку попавший в такую ловушку человек часто начинает паниковать и всё заканчивается трагически.
А ещё при купании в озёрах и прудах человек может подхватить опасные инфекционные заболевания. Речь, в частности, идёт о холере и гепатите А. Как искупаться без вреда для здоровья, читайте здесь.