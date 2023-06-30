Врач рассказал, чем опасны пруды с утками и как понять, что после купания вы подхватили паразитов
Врач Гильденскиольд: В водоёмах, где гнездятся утки, можно подхватить церкариоз
Лучше всего для купания подходят государственные пляжи, проверенные санитарно-эпидемиологической службой, обустроенные и со штатом спасателей. Однако, если вы решили отдохнуть в другом месте, тщательно взвесьте все за и против. Например, после купания в пруду с утками можно подхватить паразитов, в реке около фермы — инфекцию. Какие водоёмы наиболее опасны для человека и какие симптомы говорят о том, что отдых не удался, Лайфу рассказал профессор Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук, специалист по гигиене Сергей Гильденскиольд.
Итак, в каких водоёмах не стоит купаться:
- В первую очередь нужно избегать купания вблизи животноводческих ферм или частных хозпостроек: вода рядом с ними часто заражена.
- Также не стоит окунаться в водоёмы с заросшими берегами и "цветущей водой": в жару это идеальная среда для размножения микроорганизмов (возбудителей энтеровирусных инфекций, полиомиелита, дизентерии, сальмонеллёза, вирусного гепатита А и других).
- В непроточных водоёмах, особенно тех, где гнездятся утки и много водных моллюсков, можно подхватить церкариоз — паразитарное заболевание.
"Вначале церкариоз проявляется как зуд и крапивница: в местах проникновения под кожу церкариев (гельминтов водоплавающих птиц) возникают припухлость, покраснение (при этом кожа сильно чешется), затем появляются волдыри. Среди других симптомов церкариоза — повышение температуры (до 38 градусов), головокружение, бессонница. Зудящие места нельзя расчёсывать, так как есть опасность занести другую инфекцию", — предупредил Гильденскиольд.
Чтобы предотвратить заражение, перед купанием в подозрительных водоёмах врач советует смазать все открытые части тела репеллентами. В составе средства должны быть дибутилфталат или диметилфталат (желательная концентрация до 40%).
Специалист по гигиене предупредил, что церкарии особенно активны днём в безоблачную жаркую погоду, но могут нападать на человека вечером и ночью. Угроза сохраняется с июня по сентябрь (в тёплых водоёмах она ещё дольше).
Как обезопасить себя от паразитов и инфекций при купании в море, реке, пруду и озере:
- Следите, чтобы вода не попадала в уши и глаза.
- После купания обязательно освежитесь под душем или примите ванну, чтобы смыть с себя соль, водоросли, мельчайшие частицы песка и содержащиеся в воде микроорганизмы.
- Во время гигиенических процедур применяйте дезинфицирующие мыло или гель. Это поможет избежать воспаления и заражения инфекцией. Особенно важно для людей с ослабленным иммунитетом.
- Не купайтесь с любыми животными, даже домашними, если они не привиты, — можете заразиться от них.
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ТАСС / Екатерина Ветохина