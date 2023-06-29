Ветеринар раскрыла опасность купания собак в реках и озёрах

Собаки устойчивы к различным инфекциям и бактериям, но купание в реках, озёрах и морях может грозить им опасностью из-за высокой концентрации возбудителей заболеваний и вредных веществ. Об этом рассказала ветеринар Маргарита Наумова.

В беседе с NEWS.ru она отметила, что после подобных водных процедур чаще всего заболевают питомцы с ослабленным иммунитетом. Дополнительная опасность заключается в том, что животные могут пораниться на берегу.

"Если собака здорова и имеет сильный иммунитет, то она, скорее всего, не заболеет после купания в водоёме. Однако собакам, которые имеют слабый иммунитет, грозят болезни, которые могут быть связаны с дыхательной системой, пищеварением и кожей", — предупредила специалист.

Наумова призвала помнить, что на берегу или в воде могут быть опасные для животных предметы вроде битого стекла, кусков дерева или арматуры.