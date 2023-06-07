Ветеринар рассказала, как подготовить питомца к поездке на природу

Перед поездкой на природу домашних животных нужно обрабатывать от блох и клещей. Об этом рассказала главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева. По её словам, такие меры нужно принимать за два-три дня перед отправкой в "путешествие".

"Современный выбор ветеринарных врачей — это таблетированные формы, которые в составе содержат вещества из группы изоксозалинов. Не требуется купать животное, таблетки хорошо поедаемы, известно точное время действия препарата. Капли — для корректного действия животное нельзя мыть не менее трёх дней до нанесения препарата и трёх дней после", — рассказала Михеева "Газете.ru".

Врач также уточнила, что одновременно использовать средства от гельминтов и блох и клещей не стоит. Дополнительно допускаются только инсектоакарицидные спреи короткого действия. Она предупредила, что если не предпринять мер, то у питомца могут возникнуть интенсивная глистная инвазия (заражение большим количеством гельминтов), сильный зуд и аллергия на укусы блох.

Не стоит забывать и о том, что клещи могут переносить некоторые опасные для жизни кошки или собаки кровепаразитарные инфекции. Сам хозяин заразиться теми же гельминтами от животного не может, однако, будет испытывать зуд из-за блох. Последнее доставлен неудобство и самому питомцу.

"Зуд — основной признаки. Он может быть как локальным — чаще всего в височной области, на шее, в паху, так и системным. Красные мелкие пятнышки на коже или тёмно-коричневые мелкие частицы на шерсти также свидетельствуют о том, что животное страдает от блох", — рассказала Михеева.