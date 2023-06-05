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5 июня, 08:05

10 животных мемов, над которыми с удовольствием посмеются даже люди

Половина Интернета — мемы, оставшаяся часть — котики. А что будет, если объединить их вместе? Собрали 10 животных приколов, над которыми посмеются не только усатые-хвостатые.

"Это я иду на дурацкую ежедневную прогулку ради моего дурацкого физического и психического здоровья", itswaleedtahir

Фото © Twitter / itswaleedtahir

Фото © Twitter / itswaleedtahir

"Мой терапевт: "У всех нас внутри есть тотемное животное".

Моё тотемное животное — вискача, известная тем, что всегда выглядит грустной, разочарованной и будто бы хочет вздремнуть..." HacksawIs.

Фото © Reddit / HacksawIs

Фото © Reddit / HacksawIs

"Когда пытаешься любить окружающих, но в то же время ты интроверт с личными границами", ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"Муж купил диван нашему коту, и теперь он просто сидит на нём и осуждающе на всех смотрит", ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"Мама: ешь осторожнее, горячо!

Я: ...", ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"И Бог сказал: "Да пошлю я их на землю без крыльев, чтобы никто не ведал, что они ангелы..." ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"Когда наврал в резюме, но всё равно получил работу", ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"Когда злишься на кого-то, но они спрашивают, хочу ли я поесть", ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"Мы или не мы?! В последний раз спрашиваю!" ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"Кошка будила меня каждое утро. Сегодня я разбудил её", ObsessedWithAnimals.

Фото © Twitter / eliterenno

Фото © Twitter / eliterenno

10 мемов, в которых ушли от троллинга и хейта к доброте и благодарности, и это поднимает настроение

10 мемов, в которых ушли от троллинга и хейта к доброте и благодарности, и это поднимает настроение

Обложка ©

Twitter / eliterenno, Imgur / ObsessedWithAnimals

Сергей Трофимов
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