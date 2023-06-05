10 животных мемов, над которыми с удовольствием посмеются даже люди

"Это я иду на дурацкую ежедневную прогулку ради моего дурацкого физического и психического здоровья", — itswaleedtahir

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"Мой терапевт: "У всех нас внутри есть тотемное животное". Моё тотемное животное — вискача, известная тем, что всегда выглядит грустной, разочарованной и будто бы хочет вздремнуть..." — HacksawIs.

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"Когда пытаешься любить окружающих, но в то же время ты интроверт с личными границами", — ObsessedWithAnimals.

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"Муж купил диван нашему коту, и теперь он просто сидит на нём и осуждающе на всех смотрит", — ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"Мама: ешь осторожнее, горячо! Я: ...", — ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"И Бог сказал: "Да пошлю я их на землю без крыльев, чтобы никто не ведал, что они ангелы..." — ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"Когда наврал в резюме, но всё равно получил работу", — ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"Когда злишься на кого-то, но они спрашивают, хочу ли я поесть", — ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"Мы или не мы?! В последний раз спрашиваю!" — ObsessedWithAnimals.

Фото © Imgur / ObsessedWithAnimals

"Кошка будила меня каждое утро. Сегодня я разбудил её", — ObsessedWithAnimals.