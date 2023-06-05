10 животных мемов, над которыми с удовольствием посмеются даже люди
Половина Интернета — мемы, оставшаяся часть — котики. А что будет, если объединить их вместе? Собрали 10 животных приколов, над которыми посмеются не только усатые-хвостатые.
"Это я иду на дурацкую ежедневную прогулку ради моего дурацкого физического и психического здоровья", — itswaleedtahir
Фото © Twitter / itswaleedtahir
"Мой терапевт: "У всех нас внутри есть тотемное животное".
Моё тотемное животное — вискача, известная тем, что всегда выглядит грустной, разочарованной и будто бы хочет вздремнуть..." — HacksawIs.
Фото © Reddit / HacksawIs
"Когда пытаешься любить окружающих, но в то же время ты интроверт с личными границами", — ObsessedWithAnimals.
"Муж купил диван нашему коту, и теперь он просто сидит на нём и осуждающе на всех смотрит", — ObsessedWithAnimals.
"Мама: ешь осторожнее, горячо!
Я: ...", — ObsessedWithAnimals.
"И Бог сказал: "Да пошлю я их на землю без крыльев, чтобы никто не ведал, что они ангелы..." — ObsessedWithAnimals.
"Когда наврал в резюме, но всё равно получил работу", — ObsessedWithAnimals.
"Когда злишься на кого-то, но они спрашивают, хочу ли я поесть", — ObsessedWithAnimals.
"Мы или не мы?! В последний раз спрашиваю!" — ObsessedWithAnimals.
"Кошка будила меня каждое утро. Сегодня я разбудил её", — ObsessedWithAnimals.
Фото © Twitter / eliterenno
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