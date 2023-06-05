Стало известно, когда в Москву вернётся летнее тепло

Тепло в Москву вернётся к концу текущей недели, рассказал в беседе с телеканалом "360" метеоролог Александр Шувалов. По его словам, потепление в средней полосе Европейской России будет не быстрым, а наступать шаг за шагом.

"Нам стоит ждать постепенное потепление в средней полосе Европейской России, оно будет не быстрым, а наступать шаг за шагом. Уже в понедельник-вторник будет +17... +19 градусов, начиная со среды — +21... +23 градуса. Это, конечно, ещё не дотягивает до климатической нормы, но уже гораздо приятнее", — заметил синоптик.

В столице в начале недели в дневное время ожидается около 17–19 градусов тепла, ежедневно будет прибавляться по два-три градуса, добавил Шувалов. В среду в Москве потеплеет до плюс 21 градуса, а к концу недели столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

В Новосибирске, Кемерове, Барнауле и Красноярске пока сохранится сильнейшая жара с рекордными температурами. В Свердловской области заканчивается период засушливой жаркой погоды — теперь воздух похолодает до +15... +20 градусов.

В Тюмени понижение температуры начнётся с 7 июня. В Омске — с 7 или 8 июня. Причём из-за резкой смены погоды возможны грозы, град, шквалистый ветер. Кубань и Ставрополь на три-четыре дня останутся в малооблачном поле и без осадков. Температура повысится до +24... +29 градусов.