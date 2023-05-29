Москвичам рассказали, когда в столице может начаться купальный сезон

Вода в Московском регионе достигнет подходящей температуры для открытия купального сезона не раньше середины июня, рассказала РИА "Новости" главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Пока что нет перспектив, чтобы у нас долго устойчиво стояла очень тёплая погода, чтобы вода в реках и водохранилищах Подмосковья прогрелась до температуры, при которой было бы комфортно купаться. Я думаю, что это будет не раньше середины июня", — рассказала Позднякова.

Татьяна добавила, что вода пока слишком холодная, а грядущие выходные обещают быть достаточно прохладными, поэтому на следующей неделе вода будет не теплее 16–17 градусов даже в маленьких водоёмах. При этом, как сообщал телеканал "360", уже с сегодняшнего дня в столичном регионе начнётся очередное потепление, но всё-таки на ситуацию с купальным сезоном это едва ли повлияет.