Жителям Центральной России рассказали об июньской погоде

В Центральной России температура воздуха в июне ожидается на 0,5-1 градус выше нормы, а дефицит осадков может достигнуть 10-30% месячного значения, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По долгосрочным прогнозам, июнь в Центральной России в среднем ожидается на 0,5-1 градус выше нормы, а дефицит осадков может составить до 10-30% от положенного за месяц", - сообщил специалист.

Тишковец добавил, что по прогнозам июнь обещает быть тёплым, и в нём будет больше солнечных дней, чем за многие из последних лет.