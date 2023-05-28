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28 мая, 15:59

Жителям Центральной России рассказали об июньской погоде

"Фобос": Июнь в Центральной России обещает быть рекордно солнечным

В Центральной России температура воздуха в июне ожидается на 0,5-1 градус выше нормы, а дефицит осадков может достигнуть 10-30% месячного значения, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По долгосрочным прогнозам, июнь в Центральной России в среднем ожидается на 0,5-1 градус выше нормы, а дефицит осадков может составить до 10-30% от положенного за месяц", - сообщил специалист.

Тишковец добавил, что по прогнозам июнь обещает быть тёплым, и в нём будет больше солнечных дней, чем за многие из последних лет.

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Обложка ©

unsplash

Юрий Лысенко
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