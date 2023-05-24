Спорт в жару: Фитнес-тренер дал советы, как сохранить здоровье, тренируясь в тёплое время года

В жаркое время года многие стараются воздерживаться от тренировок, в том числе на улице, чтобы избежать обмороков или солнечного удара. Однако ограничивать себя в спорте не стоит, ведь есть шесть простых рекомендаций, которые помогут сохранить эффективность занятий в тёплое время года. О них в беседе с Лайфом рассказал тренер фитнес-клуба "Ohana Бутово" Алексей Дрокин. В частности, эксперт посоветовал выбирать для тренировок одежду из дышащих тканей.

Тренер фитнес-клуба "Ohana Бутово" Алексей Дрокин. Фото © Предоставлено LIFE

"Выбирайте одежду светлых оттенков и из дышащих материалов (dry fit). Эта рекомендация убережёт вас от плохого самочувствия, ведь, правильно одевшись, вам не станет жарко в и без того горячее время года. Если вы предпочтёте синтетику или вовсе наденете на себя несколько комплектов одежды, то можете "свариться" уже через 15 минут после начала тренировки", — отметил Дрокин.

Кроме того, если днём термометр за окном показывает высокую температуру, то стоит тренироваться после 18 часов или рано утром. Дрокин также посоветовал пить больше воды во время занятий спортом.

"Организм сильно обезвоживается, выводя воду через пот, и вы очень быстро устаёте. Поэтому в жаркое время года возьмите с собой бутылку с водой больше, чем обычно, чтобы быстрее восполнить энергию", — объяснил специалист.

Стоит воздержаться от высокоинтенсивных тренировок, ведь именно они и могут способствовать обморокам. Если вы решили заняться воркаутом в парке или на площадке, рядом может никого не оказаться, если станет плохо. Кроме того, стоит ограничить длительность тренировки примерно до 40 минут вместо стандартного часа.

"Лучше выбирать велосипед и ролики, если вы решили заняться кардиотренировками на улице, а не в спортзале, поскольку встречный ветер будет вас обдувать и нагрузка будет легче переноситься. И здесь также не забудьте про хороший запас воды на всё время поездки", — заключил Дрокин.