Видеоурок: Топ-10 упражнений, которые можно делать на площадке у дома

Занятия спортом на свежем воздухе помогут быстрее достичь результата и положительно скажутся на общем состоянии организма. Фитнес-тренер показала в видеоуроке для "Тульской службы новостей" несколько универсальных упражнений для подготовки тела к лету.

Для начала следует выбрать место, где случайные прохожие не будут отвлекать от зарядки. Обязательно, чтобы рядом были скамейка, турник или перекладины. По словам тренера, такую разминку можно выполнять дважды в день — утром и вечером. Комплекс упражнений подобран таким образом, что позволяет даже новичку легко втянуться в процесс.