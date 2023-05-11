Видеоурок: Топ-10 упражнений, которые можно делать на площадке у дома
Фитнес-тренер показала комплекс упражнений на спортивной площадке
Занятия спортом на свежем воздухе помогут быстрее достичь результата и положительно скажутся на общем состоянии организма. Фитнес-тренер показала в видеоуроке для "Тульской службы новостей" несколько универсальных упражнений для подготовки тела к лету.
Упражнения для занятий на улице. Видео © "Тульская служба новостей"
Для начала следует выбрать место, где случайные прохожие не будут отвлекать от зарядки. Обязательно, чтобы рядом были скамейка, турник или перекладины. По словам тренера, такую разминку можно выполнять дважды в день — утром и вечером. Комплекс упражнений подобран таким образом, что позволяет даже новичку легко втянуться в процесс.
Ранее Лайф рассказал, стоит ли ждать эффекта, если делать массаж для похудения самостоятельно. По словам экспертов, глубоко проработать тело не получится, но это станет хорошим подспорьем в комплексе мер.