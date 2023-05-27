Метеорологическое лето в Москве наступило до начала календарного июня

Метеорологическое лето в Москве и Московской области в этом году началось досрочно, рассказал у себя в Telegram-канале Михаил Леус — ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Михаил объяснил, что метеорологические сезоны порой не попадают в календарные рамки. Согласно новым климатическим данным этого года, лето в столице должно было начаться 26 мая. С этой даты среднесуточная температура воздуха будет стабильно находиться выше отметки +15 градусов. Такой вывод сделан на основе статистических данных за период с 1991 по 2020 год.

"В текущем мае, несмотря на его холодное начало, метеорологическое лето в Москве наступило 23 мая, на три дня раньше срока. Именно в этот день среднесуточная температура воздуха составила плюс 15,4 градуса и затем держалась выше этой отметки в течение трёх последующих дней, будет она выше и сегодня", — рассказал Леус.