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5 июня, 03:37

Турция поднимет плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы

Турция с 1 июля увеличит цену за проход судов через Босфор и Дарданеллы на 8,3%

С 1 июля Турция повысит плату за проход торговых cудов через проливы Босфор и Дарданеллы. Как пишет местная газета Aydinlik, ссылаясь на решение Главного управления по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры страны, повышение произойдёт на 8,3%.

По данным издания, в соответствии с Конвенцией о проливах Монтрё, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов (маяк, снос и санитарная инспекция), применяемых к судам, проходящим через турецкие проливы без захода, определена в размере $4,42.

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Как пишет газета, золотой франк будет не фиксированным, а будет обновляться министерством в конце июня каждого года. Доход Анкары от пересечения судами проливов достигнет в 2023 году 900 млн долларов.

Напомним, в октябре прошлого года Турция в пять раз повысила стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Тогда местные СМИ писали, что это принесёт дополнительные 40 миллионов долларов.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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