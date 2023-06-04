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4 июня, 14:31

Турция начала развёртывать батальон сил спецназа в Косове

В Минобороны Турции сообщили о начале развёртывания батальона сил специального назначения в Косове по просьбе НАТО.

"Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады <…> приступил к развёртыванию в Косове", говорится в опубликованном сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что о выделении батальона сил спецназначения Турцию попросили в НАТО. В оборонном ведомстве пообещали перевести их в казармы "Султан Мурат" уже 4–5 июня.

Сербы в Косове раскрасили автомобили НАТО буквой Z

Сербы в Косове раскрасили автомобили НАТО буквой Z

Напомним, очередное обострение на севере Косова началось после избрания мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица этнического албанца, причём явка на выборы составила менее 1%. В регионе произошли столкновения между сербами и косовским спецназом, а президент балканской республики Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Позже стало известно, что миротворцы НАТО заблокировали подступы к административным зданиям округа, а протестующие потребовали убрать флаг Косова из муниципалитета Звечан. Против сербов начали применять светошумовые гранаты, избивать их дубинками и даже стрелять из автоматов.

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Матвей Константинов
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