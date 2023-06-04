Турция начала развёртывать батальон сил спецназа в Косове

В Минобороны Турции сообщили о начале развёртывания батальона сил специального назначения в Косове по просьбе НАТО.

"Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады <…> приступил к развёртыванию в Косове", — говорится в опубликованном сообщении.